Crowdfunding voor veilige speelplek Beekbergense kinderen

BEEKBERGEN – Omwonenden van het Teixeira de Mattospark in Beekbergen willen een speelplek realiseren voor de kinderen in de buurt, die wordt gecombineerd met een ontmoetings- en beweegplek voor ouderen. Zij zijn een crowdfundingsactie gestart om dit voor elkaar te krijgen.

De komende vijf weken verkopen enthousiaste wijkbewoners voor een aantrekkelijke prijs kipproducten van de poelier en zaadbommen voor in de tuin. Met de opbrengst van de verkoop van deze producten kunnen ook de kinderen die nu ‘gevangen zitten’ tussen de Loenenseweg en de Dorpsstraat in de toekomst op een veilige plek zelfstandig spelen.

De speel- en beweegplek wordt door wijkbewoners gerealiseerd in samenwerking met zorginstelling De Vier Dorpen en de gemeente Apeldoorn. Nabij het park moeten -behalve de speeltoestellen voor kinderen- ook beweegtoestellen voor ouderen verrijzen. Zo kunnen jongere en oudere wijkbewoners elkaar op een sportieve manier ontmoeten bij het park. Eveneens wordt voor vitale volwassenen een bootcamproute aangelegd.

Verschillende Beekbergense ondernemers hebben al een financiële bijdrage aan de speel- en beweegplek toegezegd. Ook de gemeente Apeldoorn staat positief tegenover het Beekbergense idee waarmee de vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp wordt verbeterd. De crowdfundingsactie moet het initiatief het laatste zetje geven. Burgers kunnen dit initiatief een hart onder de riem steken door de bloemen en kiprollade te bestellen via voorapeldoorn.nl/speelenbeweegplek.

Foto: Oma Alie Kruimer (86), woonachtig in een aanleuning van zorginstelling De Vier Dorpen en haar kleinkind Saar van der Burg van de Evert Jan Boksweg kijken samen uit naar de realisatie van de speel-en beweegplek nabij het Teixeira de Mattospark