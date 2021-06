Comedy van Maartje en Kine

DOESBURG – Comedy-duo Maartje en Kine komt zaterdag 3 juli naar de Gasthuiskerk in Doesburg. Vanaf 20.00 uur spelen zij hun 100 procent coronaproof programma Speelbeesten, dat bestaat uit nummers die zij tijdens de lockdown hebben geschreven.

Maartje en Kine maken met Speelbeesten van de coronanood een deugd. Anderen gingen trainen voor de triathlon, de kelder opruimen of Japans leren, zij deden iets wat ze al heel lang wilden: een programma maken over onderwerpen die ze tot nu toe nog niet aandurfden. Speelbeesten is een show geworden met liedjes over die ontbrekende kinderwens. Over Maartjes voornemen om haar relatie te beëindigen, over Kines haat-liefdeverhouding met haar thuisland Noorwegen en over de eerste tekenen van dementie bij een van de ouders.

Voor de tournee schrijven Maartje en Kine voortdurend nieuw materiaal. Daarom is geen enkele avond hetzelfde. Er ontstaat een ontzettend scherpe show, waarbij het publiek onderdeelis van een gewaagd experiment. Het resultaat toont een volstrekt nieuwe kant van Maartje en Kine: persoonlijker, gedurfder en riskanter.

Kaarten voor Speelbeesten kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.

Foto: Anne van Zantwijk