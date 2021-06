Collecteweek EpilepsieNL

KLARENBEEK – In de week van 7 tot 12 juni gaan er ook in Klarenbeek weer vrijwilligers op pad om te collecteren voor EpilepsieNL. Met de opbrengst van de collecteweek helpt EpilepsieNL mensen met epilepsie. Epilepsie is nog niet te genezen. Daarom zijn onderzoekers op zoek naar de oplossing. Dankzij de collectanten van EpilepsieNL kunnen ze blijven zoeken, zodat in de toekomst niemand meer last heeft van deze verstorende aanvallen.