Cheque voor herstel tuinmuur Ellecomse Dorpskerk

ELLECOM – De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom heeft donderdag 10 juni een cheque van maar liefst 25.000 euro overhandigd aan de kerkrentmeesters. Het bedrag is bedoeld voor restauratie van de tuinmuur rondom de kerk, waar onlangs mee is gestart. De stichting, die al 25 jaar bestaat, droeg eerder bij aan de restauratie van de glas-in-loodramen, het herstellen van het voegwerk, het met goudverf opknappen van de preekstoel en het plaatsen van een keukentje, maar nog niet eerder werd zo’n hoog bedrag gedoneerd. “We zijn onze donateurs en schenkers zeer erkentelijk en we hopen dat de dorpsbewoners, kerkbezoekers voor diensten, concerten en huwelijken en de vele toeristen decennialang van de mooie kerk met prachtige tuin en fraaie tuinmuur kunnen genieten”, zegt voorzitter Ellen Enderlé, in het midden op de foto. Naast haar de overige bestuursleden, links Martijn Andela en Tonita Garritsen en rechts Mick Stomp en Ella van Dijk.