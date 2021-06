Cederweg in Klarenbeek kleurt oranje

KLARENBEEK – In veel straten in dorpen en steden wapperen nu vrolijk de oranje vlaggetjes. Soms gaat het om hier en daar een enkele versiering bij een fanatieke oranjefan, maar er zijn ook wel straten te zien waar het een ‘oranjezee’ is. Zo ook aan de Cederweg in Klarenbeek. De bewoners staken de koppen bij elkaar en gingen vlot bezig met het aanbrengen van de vlaggetjes aan de huizen en lantaarnpalen. Honderden meters vlaggetjes. Er kwamen zelfs grote oranjetoegangszuilen bij het begin van de straat.

Men zou denken dat de bewoners van deze weg alle vertrouwen hebben in het Nederlands elftal en gokken op een kampioenschap. Sommige bewoners hebben er echter een hard hoofd in dat het goed gaat aflopen. Eén van hen zei wat somber: “Over de spelers ben ik wel tevreden, maar die coach die ze hebben is veel en veel te slap. Hij moet er meer opzitten, meer pit in brengen. Nee, ik zie het niet zitten met Oranje. Maar we hebben ons best gedaan met de versiering. Samen hebben we er sowieso plezier van!”

Foto: Martien Kobussen