Business & Shopping: Veranderingen bij Jansen & de Feijter

VELP – Ondanks dat het afgelopen jaar niet makkelijk was, heeft Jansen & de Feijter in Velp, een aantal belangrijke veranderingen door kunnen voeren. Zo is er een nieuwe bedrijfsleider, nieuwe uitbaters van het horecadeel, een moestuin en enkele veranderingen bij de stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter.

Sinds 1 januari heeft de boekhandel een bedrijfsleider en kan eigenaar Walter Jansen zich terugtrekken uit de dagelijkse leiding in Velp. Wim Keijzer had 17 jaar een eigen, literaire boekhandel in Maassluis, Het Keizerrijk. Na een kort uitstapje naar het onderwijs is hij nu weer terug in de boekhandel. Wim vormt nu samen met Lotte Nagengast en Jessica Verhoef het vaste gezicht van de boekhandel in Velp, naast enkele hulpkrachten.

Horeca

Jetske de Jonge en Stephen Reid hebben het petit café van Jansen & de Feijter overgenomen. Zij runden het Green Café bij Simply Delicious en afgelopen twee jaar hadden zij een foodtruck in de foodhall aan de Rijnkade in Arnhem. Zij zijn in de regio bekend om het heerlijke gebak, de goede biologische lunches en de gastvrije ontvangst. Het petit café heeft een kleine metamorfose ondergaan en is geopend als de boekhandel open is, vanaf 5 juni ook binnen.

Anneke de Feijter heeft haar oude vak opgepakt als verpleegkundige, eerst als vrijwilliger en daarna als beroepskracht, en is terug in de zorg. Zij werkt bij Insula Deï aan de Velperweg.

De theetuin achter de boekhandel heeft een ingrijpende verandering ondergaan en is door een groep vrijwilligers omgetoverd tot een moestuin, waarbij nog steeds royaal gelegenheid is om te zitten op het terras of grasveld om iets te gebruiken. Fabian Bakker, student van de hogeschool Van Hall-Larenstein, drie dames die nog niet zo lang in Velp wonen en een mede-student werken iedere donderdagmiddag in de tuin. De producten uit de tuin zullen worden verwerkt in de horeca.

Stichting Cultureel Podium

De stichting bestaat inmiddels vijf jaar. Naast een bestuurswisseling waarbij Peter Zuidema (Ik Buurt Mee) de nieuwe voorzitter is geworden, zijn enkele coördinatoren aangetrokken die de organisatie en de uitvoering van de activiteiten op zich zullen nemen. Marlies van Amerongen is benoemd tot algemeen coördinator en zal het vaste aanspreekpunt zijn van de stichting. Voor de komende zomer is opnieuw een serie concerten in voorbereiding en zullen ook de filmavonden en andere activiteiten weer worden hervat, zodra de omstandigheden dit toelaten.