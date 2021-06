Business & Shopping: Oogzorgcentrum Gelderland en Droge Ogen Kliniek Nederland breiden zorg uit

VELP – Oogzorgcentrum Gelderland biedt uitgebreide oogzorg in de regio Arnhem en werkte al met meerdere optometristen. Met de komst van orthoptist Aysel Turgut biedt het centrum nu ook orthoptische zorg aan. Vorig jaar is het centrum al de samenwerking aangegaan met oogarts Jelle Vehof, oprichter van de Droge Ogen Kliniek Nederland, gevestigd in het oogzorgcentrum bij Focus Optiek in Velp.

Een orthoptist onderzoekt zowel kinderen als volwassenen met klachten als scheelzien, dubbelzien, en leesproblemen. “De oogstand en samenwerking van de ogen beoordelen is een belangrijk onderdeel van de orthoptie. Daarnaast is onderzoek van de brilsterkte en van de ontwikkeling van de gezichtsscherpte bij kinderen een groot onderdeel van ons werk”, legt orthoptiste Aysel uit. “Het aantal kinderen met bijziendheid neemt enorm toe in de laatste decennia en dit gaat gepaard met een sterk verhoogde kans op oogziekten op latere leeftijd. Gelukkig hebben we nu goede behandelmethoden om deze toename in bijziendheid bij kinderen af te remmen, zoals oogdruppels of contactlenzen.”

Wachttijden voor kinderen en volwassen met dit soort problemen lopen in reguliere ziekenhuizen op tot bijna een jaar. “Bij ons kunnen kinderen heel snel terecht, meestal binnen 2 weken”, legt Hans Polman, eigenaar van Oogzorgcentrum Gelderland, uit. “Onze orthoptist werkt nauw samen met oogarts Jelle Vehof, die ook spreekuren doet in ons centrum. Met de uitbreiding van orthoptie kunnen wij nu op alle vlakken hoogkwalitatieve oogzorg bieden aan mensen in de regio Arnhem.”

Oogarts Jelle Vehof werkt sinds de zomer van 2020 in het oogzorgcentrum in Velp. Mensen kunnen bij hem voor de meeste oogziekten op korte termijn terecht. Hij is internationaal bekend om zijn onderzoek en expertise in droge ogen en heeft de Droge Ogen Kliniek Nederland opgericht. “Droge ogen is een aandoening die helaas weinig aandacht krijgt bij oogartsen, terwijl het veel invloed heeft op de kwaliteit van leven. Patiënten voelen zich vaak onbegrepen. Bij ons nemen we uitgebreid de tijd voor de patiënt en geven we een onafhankelijk en eerlijk advies. We bieden nu ook IPL en poliklinische reiniging van de oogleden aan als onderdeel van het zorgtraject, zonder aanvullende kosten voor de patiënt. Deze behandelingen worden namelijk niet vergoed door verzekeraars, waardoor patiënten honderden euro’s kwijt zijn. Wij zijn erg trots dat wij dit nu als enige in Nederland zonder aanvullende kosten gaan aanbieden.”

Bij IPL worden de zenuwen van de ooglidklieren gestimuleerd door middel van lichtflitsen. Deze klieren geven olie af en deze olie is belangrijk voor een goede kwaliteit van de traanfilm. Bij poliklinische ooglidreiniging worden de oogleden en wimpers optimaal gereinigd door de oogarts met behulp van een elektrisch apparaat. Goede ooglidhygiëne is essentieel bij de meeste patiënten met droge ogen.