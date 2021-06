Business & Shopping: Gezellig op de koffie bij De Heeren van Rheden

RHEDEN – In oktober runnen Maurice en Harm al weer drie jaar vol trots hun woonwinkel De Heeren van Rheden aan de Groenestraat 47 in Rheden. Hier verkopen zij van alles op het gebied van landelijk en industrieel wonen.

Het was altijd al een droom om iets met interieur te doen, in combinatie met een eigen onderneming. Met de opening van De Heeren van Rheden is deze droom uitgekomen. Wel is er in de afgelopen drie jaar het een en ander veranderd in de zaak aan de Groenestraat. “We zijn meegegroeid met onze klanten”, vertellen de heren. “Door veel te praten, maar vooral goed te luisteren kom je achter de vraag en behoefte van de klant.” Wat niet is veranderd, is de sfeer van de winkel, die heel eigen is voor Maurice en Harm. “Deze sfeer maakt ons uniek en bijzonder. We zien dat mensen daarvoor terugkomen.” Daarnaast helpen de mannen graag bij de inrichting van een (nieuw) huis door het maken van een gratis plan, vraag in de winkel naar de voorwaarden hiervan.

Wat ook bijzonder is, is dat de levertijd van de meubels met 4 tot 6 weken bijzonder kort te noemen is. “Onze banken en fauteuils zijn afkomstig van een Nederlandse leverancier. We zijn heel trots op deze samenwerking.” Daarnaast hebben Maurice en Harm de merken Brynxz en PTMD aan hun assortiment toegevoegd om zo veel mooie en betaalbare woonaccessoires te kunnen bieden. In de kerstperiode wordt de winkel omgetoverd met de mooiste kerstartikelen. “Het is dus het hele jaar door gezellig om bij ons te komen winkelen.”

Speciaal voor lezers van Regiobode hebben Maurice en Harm nu een lekker kopje koffie met wat lekkers erbij klaarstaan. Elders in deze krant staat een waardebon. “Knip deze uit, reserveer een dag van tevoren een tafeltje en kom gezellig bij ons op de koffie. U bent van harte welkom bij de Heeren van Rheden”, aldus Maurice en Harm.