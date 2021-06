Business & Shopping: Brandmelders bij Harry van Zomer Security

EERBEEK – Vanaf 1 juli volgend jaar is het wettelijk verplicht op iedere bouwlaag een goedgekeurde brandmelder te hebben. Sinds kort kan iedereen hiervoor terecht bij Harry Zomer van Zomer Security in Eerbeek. Harry heeft al ruim 30 jaar ervaring in de beveiligingsbranche. In de regio is hij bij velen bekend als voormalig mede-eigenaar van HF Digital Systems Eerbeek.

“Wacht niet tot die verplichting ingaat, maar neem nu maatregelen”, adviseert Harry. “Goedgekeurde melders zijn bewezen effectief om schade en letsel door brand zoveel mogelijk te beperken. Des te eerder u gealarmeerd wordt, des te meer tijd heeft u om uzelf en uw dierbaren in veiligheid te brengen. Kiest u voor aansluiting op onze meldkamer, wordt er altijd snel actie genomen op de brandmelding, ook als u niet thuis bent.”

Harry kan bedrijfspanden of woningen voorzien van elektronische beveiliging, toegangscontrole, rookmelders of camera’s. Harry vertelt: “Wij leveren een alarmsysteem waarbij, als er een alarm ontstaat, beelden naar onze meldkamer worden gestuurd. Hierdoor kan gelijk gecontroleerd worden of het geen loos alarm is en kan direct de politie worden ingeschakeld. Dus geen tijdverlies meer! U kunt bovendien op uw mobiele telefoon alles volgen.”

Harry’s oma en opa hadden in vroegere tijden al een eigen bedrijf aan de Molenstraat 2 in Eerbeek. Het ondernemersbloed van de Drexler’s stroomt bij meerdere nakomelingen door de aders, zo ook bij Harry. Door te kiezen voor een kleine lokale onderneming profiteert de klant van de voordelen van persoonlijk contact en betrouwbaar advies. Harry komt zelf naar zijn klanten toe voor vrijblijvend advies. “Afhankelijk van uw wensen is er veel mogelijk, zowel voor een klein budget als voor een ruimer budget met hogere eisen. Vanaf 699 euro heeft u al een goedgekeurd draadloos alarmsysteem inclusief installatie. Dus geen lelijke kabels of gootjes in zicht”, aldus Harry.

Zomer Security, tel 085-3018381

info@zomersecurity.nl