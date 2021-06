Business & Shopping: Bosque is klaar om gasten te ontvangen

EERBEEK – Bosque is er klaar voor om gasten te ontvangen en het team staat te trappelen om te beginnen. Sinds de versoepelingen van 5 juni is iedereen welkom op de nieuwe feest- en ontmoetingslocatie aan de Harderwijkerweg in Eerbeek.

De afgelopen maanden heeft het team van Bosque hard gewerkt om van voormalig partycentrum de Heideroos een mooie feest- en ontmoetingslocatie te maken. En dat is gelukt. Er zijn twee zalen en twee vergaderruimtes gerealiseerd en aan de achterkant van het pand is een serre aangebouwd. Het terras is aangelegd, de boomgaard is aangeplant en vorige week zijn aan de voorzijde mooi herkenbare vlaggen en logo’s aangebracht. “Het is heel mooi geworden”, zegt eigenaar Ronald Burgers van Catering Groep Nederland trots. “We zijn heel blij met deze locatie aan de rand van het bos. Er zijn al edelherten op bezoek geweest in de boomgaard.”

Bosque is een unieke locatie voor vergaderingen, teambuilding, feesten en bruiloften. “Reserveer met jouw gezelschap een ruimte op deze prachtige locatie. Er zijn mogelijkheden voor allerlei groepsgroottes tot zeker 400 personen”, aldus Ronald. Hij is daarnaast van plan avonden te organiseren waarop mensen ook in kleinere gezelschappen terecht kunnen. “Voor de vakantie willen we nog een Bouwvak-barbecue houden en in oktober, bij de start van het wildseizoen, staat een ‘wild openingsfeest’ op de planning om alsnog de opening te vieren van onze feest- en ontmoetingslocatie.”

www.beleefbosque.nl

tel. 085-0862851