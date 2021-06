Business & Shopping: Autohaas gaat verder als Pouw Zutphen

ZUTPHEN – Sinds 2019 gaat de voormalige vestiging van Autohaas in Zutphen verder onder de naam Pouw Zutphen. Nog steeds is het bedrijf een sterke en karaktervolle dealer, waar uitstekende dienstverlening en een persoonlijke band met de klant hoog in het vaandel staat.

De vestiging in Zutphen is officieel Volkswagen-dealer en service partner van alle merken die Pouw voert: Volkswagen, Audi, Volkswagen Bedrijfswagens, SEAT en ŠKODA. Van de verkoop van occasions hebben ze in Zutphen bovendien hun specialisme gemaakt en dat is inmiddels tot ver buiten de plaats bekend.

Klanten van Pouw Zutphen profiteren in juni van een zeer scherpe Private Lease-actie op de Volkswagen T-Cross Easy. Dit speciale actiemodel is met een toch al rijke standaarduitrusting ook nog eens voorzien van Climatronic, parkeersensoren voor en achter en App Connect – draadloze smartphone integratie voor Apple Carplay & Android Auto.

Wie een vrijblijvende offerte wil ontvangen, een proefrit wil plannen of het complete aanbod Private Lease Deals wil bekijken, kan daarvoor terecht op pouw.nl of in de showroom van Pouw Zutphen aan Brinkhorst 25 in Zutphen.​