Burgerzaken Rheden verhuist naar Velp

VELP – De afdeling burgerzaken van de gemeente Rheden verhuist per 15 juni van het gemeentehuis in De Steeg naar De Overtuin 6 in Velp. Vanwege de verhuizing is de afdeling gesloten op woensdag 9 en maandag 14 juni.

De gemeente Rheden krijgt in 2024 een nieuw gemeentehuis en wegens sloopwerkzaamheden sluit burgerzaken dit jaar in De Steeg. Dit betekent dat inwoners vanaf 15 juni terecht kunnen op de locatie in Velp voor zaken als het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

De locatie in De Steeg is alleen nog open voor klanten van werk en inkomen en voor bezoek. Het afhalen van greenbags en PMD-zakken en goederenontvangst kan zonder afspraak. Het gemeentehuis blijft open tot 1 december dit jaar.

Servicecentrum De Bundel in Dieren opent in september. Inwoners kunnen dan voor alle burgerzaken zoals het aanvragen van een rijbewijs of paspoort terecht aan het Ericaplein in Dieren. Op de momenten dat servicecentrum De Bundel geopend is, is De Overtuin in Velp gesloten.

www.rheden.nl/burgerzakengaatverhuizen