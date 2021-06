Buitenles over de kracht van water

EERBEEK – De leerlingen van de Triangel in Eerbeek en de Vossestaart in Hall hebben de afgelopen weken buitenlessen gevolgd bij Bert van der Saag van het IVN. Bert legde de kinderen uit welke kracht stromend water heeft en welk belang de beek altijd heeft gehad in de vroege watermolenindustrie, waar Eerbeek groot mee is geworden.

Deze buitenlessen waren een initiatief van de bekenstichting en uitgevoerd door het IVN, omdat het IVN zich al enige jaren bezighoudt met het watervoerend maken van de Gravinnebeek in Eerbeek. De jongens en meisjes hebben genoten van de leuke buitenlessen, waarbij zij lekker in en om de beek aan de slag zijn geweest, maar ook een rondleiding kregen door de Korenmolen.