Brocante fair en boeken en kunstmarkt op Middachten

DE STEEG – In het parkgedeelte van Landgoed Middachten in De Steeg wordt zondag 4 juli een sfeervolle brocante fair gehouden, in combinatie met een boeken- en kunstmarkt. De markt telt ongeveer 60 stands, die geplaatst zijn op de lanen buiten de tuin. Er wordt brocante, antiek, kunst, boeken, lifestyle artikelen en vintage verkocht. Duo Pierre et Gerdy speelt Franse chansons.

De markt is van 10.00 tot 17.00 uur geopend en voor iedereen gratis toegankelijk. De tuinen en de Oranjerie van Middachten zijn geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Entree tot de tuinen bedraagt 6 euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Het kasteel is nog gesloten. Parkeren kan op de kasteelweide en kost 2 euro per auto.

De markt wordt op zondag 8 augustus nog een keer gehouden.

Foto: Rob Schouten

