DOESBURG – Brasserie de Poort uit Doesburg is de nieuwe sponsor van Sportclub Doesburg. Vanaf heden prijkt het sponsorbord langs het hoofdveld.

Yorrick Althoff, eigenaar vaan Brasserie de Poort, is geen onbekende van de club. Hij speelt samen met zijn broer Fabian in het tweede elftal van club. Op de foto geeft Bas Derksen van de sponsorcommissie een mooie bos aan Yorrick Althoff.

