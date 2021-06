Brandweer Velp op zoek naar nieuwe collega’s

ROZENDAAL – De brandweerlieden van post Velp gingen maandagavond 7 juni op pad in Rozendaal, op zoek naar nieuwe collega’s. De brandweerlieden gingen huis-aan-huis langs met flyers, met name in de nieuwbouwwijk rondom De Del. “Hier wonen veel jonge gezinnen en deeltijdwerkers”, vertelt postcommandant Patrick Moll. Deze wijk valt bovendien net binnen het gebied van waar brandweerlieden net op tijd in de kazerne kunnen zijn bij een oproep.

Ook burgemeester Ester Weststeijn van de gemeente Rozendaal was bij de actie aanwezig en hielp mee met het flyeren. “Brandweerwerk is ook in ons dorp onmisbaar. Daarom hebben we voldoende vrijwilligers nodig!”, riep ze op.

De brandweer in Velp is op zoek naar mensen die tussen de 18 en 45 jaar oud zijn, wonen of werken in Velp en Rozendaal, regelmatig beschikbaar zijn en binnen 4 minuten na alarmering op de kazerne kunnen zijn. Wie vrijwilliger wil worden bij de brandweer volgt een opleiding van ongeveer twee jaar. Ondanks dat het de ‘vrijwillige brandweer’ wordt genoemd, krijgen de brandweerlieden wel een vergoeding.

Wie belangstelling heeft voor een functie bij de vrijwillige brandweer kunnen contact opnemen via social media of met Patrick Moll via patrick.moll@vggm.nl of WhatsApp, tel. 06-55117539.

Foto: Sarina Scheper/ Persbureau Heitink