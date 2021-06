Brandweer rukt uit voor loos alarm

DIEREN – De brandweer is woensdagavond 23 juni even na 18.00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de van der Duyn van Maasdamstraat in Dieren nadat het brandalarm afging. Brandweer en politie kwamen snel ter plaatse en voerden een controle uit. Het brandalarm ging nog steeds af, maar verder was er gelukkig niets aan de hand. Na de volledige controle en metingen in de woning kon de brandweer retour richting kazerne. Het optreden van de hulpdiensten trok veel bekijks van buurtbewoners.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink