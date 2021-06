Bonte Schaap Festival Rheden in 2022

RHEDEN – Rheden is een nieuw evenement rijker, het Bonte Schaap Festival. De eerste editie moet alleen even wachten tot volgend jaar, want ja, corona.

BIZ Centrum Rheden, de ORDS en de Rhedense Schaapskudde zijn de initiatiefnemers van dit nieuwe festival. Doel is om in het derde weekend van juni een jaarlijks evenement neer te zetten rondom het scheren van de schapen met zowel lokale als regionale uitstraling.

Echter, door alle onzekerheden rondom corona komt 2021 te vroeg om het Bonte Schaap Festival plaats te laten vinden. Het comité heeft daarom besloten om de eerste editie te verplaatsen naar 2022. Wel is ondertussen de website in de lucht, www.bonteschaapfestival.nl, met hierop de eerste info over het evenement.

Het Bonte Schaap Festival zal een evenement worden met de uitstraling van een ouderwetse braderie, wat gedragen wordt door de gehele gemeenschap van Rheden. Dus alle ondernemers, verenigingen, stichtingen, hobbyisten en andere cultuurliefhebbers wordt de mogelijkheid geboden om te participeren in het Bonte Schaap Festival. Via info@bonteschaapfestival.nl kunnen vrijwilligers zich aanmelden. Ook mensen die interesse hebben voor een kraam kunnen dit per mail kenbaar maken.

