Boetes uitgedeeld op de Veluwezoom

RHEDEN – Boa’s van verschillende organisaties hielden zondag 30 mei met de politie een gezamenlijke actie in Nationaal Park Veluwezoom. Hierbij werden zo’n 30 bekeuringen uitgedeeld.

Om het natuurgebied te kunnen beschermen, is het belangrijk dat bezoekers zich aan de toegangsregels houden, zoals honden aan de lijn houden en op de paden blijven. “Alleen zo kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat de natuur zo mooi blijft als ze nu is. Helemaal in deze tijd van het jaar, nu dieren hun jongen krijgen, is verstoring extra vervelend”, legt Natuurmonumenten uit.

Toezichthouders zijn regelmatig in het gebied om mensen aan te spreken op hun gedrag en indien nodig, te bekeuren. Soms houden zij gezamenlijke acties, zoals op 30 mei. Boa’s van de gemeente Rheden, Staatsbosbeheer, Landgoed Rosendael en Natuurmonumenten sloegen de handen ineen en kregen daarbij hulp van de politie. Ze controleerden op verschillende plekken in de omgeving.

In een tijdsbestek van een paar uur slingerden zij zo’n dertig personen op de bon. Bijna alle bekeuringen werden uitgedeeld aan mountainbikers die zich buiten de route begaven. “Dat is jammer en ook helemaal niet nodig. Er ligt een schitterende, gevarieerde mountainbikeroute op Veluwezoom. Gebruik die gewoon,” zegt boswachter Paul Jansen. “Wandelaars, fietsers, mountainbikers, iedereen is welkom in de natuur, zolang je je aan de huisregels houdt. Doe je dat niet, dan riskeer je een prent. Hou je dus aan de regels, blijf op de paden en houd je hond aan de lijn. Zo is jouw bezoek aan Veluwezoom prettig voor de natuur, voor andere bezoekers én voor jezelf.”