BoekStartdagen in bibliotheek Doesburg

DOESBURG – De bibliotheek West-Achterhoek, waar de vestiging in Doesburg deel van uitmaakt, heeft de afgelopen tijd geen ouders met hun kinderen kunnen verwelkomen. Het was door de sluiting niet mogelijk een boekstartkoffertje op te halen, mee te doen met een gezellige boekstartbijeenkomst of lekker rond te snuffelen in de boekjes. Op dinsdag 22 juni zijn ouders met jonge kinderen welkom tijdens de Nationale Boekstartdagen, van 13.00 tot 16.00 uur in de bibiliotheek in Doesburg. Wie de waardebon downloadt van www.bibliotheekwestachterhoek.nl en tussen 19 en 25 juni zijn of haar kindje inschrijft bij de bibliotheek, kijgt het lidmaatschap gratis, evenals een BoekStartkoffertje met twee boekjes.