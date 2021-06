Bijeenkomst sociale energietransitie

RHEDEN – Op 23 juni om 20.00 uur houdt de PvdA-afdeling Rheden in samenwerking met de fracties van GroenLinks en D66 een online bijeenkomt getiteld ‘Naar een Sociale Energietransitie’. De centrale vraag in de discussie is hoe iedereen mee kan doen aan een overgang naar duurzame energie. Sprekers zijn PvdA Tweede Kamerlid en ex-Greenpeacevoorzitter Joris Thijssen en TNO-expert Koen Straver. Daarnaast doen fractieleden van PvdA, D66 en GroenLinks mee aan de bijeenkomst. Zij brengen het onderwerp energiearmoede ter sprake. Elektrische auto’s en zonnepanelen worden gesubsidieerd en huiseigenaren ontvangen een tegemoetkoming om hun woning te isoleren. Maatregelen waar vooral mensen met een goed gevulde portemonnee van profiteren. De raadsleden vinden dat een grote groep mensen achterblijft. De partijen zijn van mening dat iedereen mee moet kunnen doen in de strijd tegen klimaatverandering. De sprekers vertellen meer over energiearmoede en en hoe dit op gemeentelijk niveau aan te pakken is. Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan via willem.heesen@gmail.com.