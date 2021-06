Besluitvormende vergadering raad Brummen

GEM. BRUMMEN – De vergadering van gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 24 juni een flinke agenda. Er worden besluiten genomen over 14 inhoudelijke raadsvoorstellen, waarvan er 8 als bespreekstuk staan geagendeerd.

Zo gaat de raad in gesprek over de vaststelling van een subsidieplafond voor een tijdelijke subsidieregeling gericht op kunst en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen. Dit naar aanleiding van de impact van de coronacrisis op deze organisaties. Ook bespreekt de raad de opgestelde (concept) Woonzorgvisie en gaat het met elkaar in debat over een investeringskrediet voor de aanleg zonnepanelen op sporthal De Bhoele. De raadsleden buigen zich ook over een voorstel voor een grenscorrectie met de gemeente Rheden bij Laag Soeren en nemen een besluit over het bestemmingsplan voor het Wilhelminapark/Palisiumpark. De laatste drie voorstellen hebben betrekking op jaarstukken en conceptbegrotingen van samenwerkingsverbanden waarbinnen de gemeente Brummen actief is: de veiligheidsregio, de Regio Stedendriehoek en vervoersorganisatie PlusOV.

Daarnaast worden besluiten genomen over de volgende 6 hamerstukken: toepassing van de coördinatieregeling voor het perceel Lendeweg 8b in Hall, het parapluplan bestemmingsplan voor de realisatie van patiowoningen in de wijk Lombok in Eerbeek, de actualisatie van bebouwde komgrenzen en onttrekking van gedeeltes van wegen aan de openbaarheid, een verklaring van geen bedenkingen voor natuurontwikkeling in Cortenoever, de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Breestraat 3 in Empe en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De vergadering begint om 20.00 uur en is digitaal. De bijeenkomst is te volgen via de livestream op www.brummen.raadsinformatie.nl, maar ook via het televisiekanaal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom (voorheen RTV Veluwezoom).