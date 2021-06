Beregeningsinstallatie voor vv Oeken

BRUMMEN – Dat er de afgelopen maanden minder is gevoetbald op de Oekense velden, betekent niet dat er werd stilgezeten. Er is hard gewerkt op sportpark De Overkant om de aanleg van de veldbesproeiing op het hoofdveld te realiseren. Deze installatie is gerealiseerd met een bijdrage van Rabobank ClubSupport, de VriendenLoterij en de firma Aquaco.