Auto vliegt uit de bocht in Dieren

DIEREN – In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 juni is op de rotonde van de Kanaalweg met de Imboslaan een auto uit de bocht gevlogen en in het riet langs het kanaal terechtgekomen.

Twee jonge mannen fietste omstreeks 02.00 uur over de rotonde toen ze de auto in het riet langs het kanaal zagen liggen. De bestuurder bleek niet meer in de auto te zitten.

Na de controle van het voertuig hebben de jonge mannen de politie gebeld om te melden dat er een auto langs het kanaal lag. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Wel was op de rotonde een flink spoor te zien wat de auto vermoedelijk gereden heeft en waar hij uit de bocht is gevlogen. Of de bestuurder verwondingen heeft opgelopen bij het ongeval is onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink