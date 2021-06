Apeldoorn plaatst borden langs Kanaal Zuid

LOENEN – De gemeente Apeldoorn heeft 60-kilometer borden geplaatst langs het Kanaal Zuid. De maximum snelheid op het traject is recent verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur na een motie van de gemeenteraad en de bebording is daar nu op aangepast. De gemeente hoopt door de snelheid te verlagen een eerste stap te zetten om de veiligheid van de weg te verbeteren. Het gaat hier om een pilot tot eind december.

Het resterende (zuidelijke) deel van de weg langs het Apeldoorns kanaal richting Dieren (Apeldoornse weg) valt onder het beheer van de gemeente Brummen en Rheden. Ook in die gemeentes wordt gekeken naar mogelijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Foto: Martien Kobussen