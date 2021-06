Algemene vergadering Dorpsraad Brummen

BRUMMEN – Dorpsraad Brummen houdt woensdag 23 juni om 20.00 uur weer een online openbare vergadering. Belangstellenden worden bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen en door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten. Daarnaast geeft Sonja Leemkuil een update over Onze Droom en wordt er aandacht besteed aan de energietransitie. Wie de digitale vergadering wil bijwonen, kan zich tot 20 juni aanmelden via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.