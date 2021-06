Afscheid van ds. Kees Bochanen bij de Ontmoetingskerk

DIEREN – Op de prachtige zonnige zondag 13 juni heeft de protestantse gemeente Dieren afscheid genomen van Dominee Kees Bochanen. Hij is ruim 24 jaar predikant geweest in de Ontmoetingskerk en gaat nu met emeritaat. De gemeente kijkt met dankbaarheid terug op deze periode.

Na een mooie afscheidsdienst waren er warme woorden en geschenken voor de dominee. Kees Bochanen had zelf ook een prachtig aandenken voor de gemeente: een stola, een kleed voor de liturgietafel en een loper op de gedachtenistafel. Alles in de liturgische kleur roze, want die ontbrak nog in de Ontmoetingskerk.

Na de heerlijke lunch hebben bijna twintig commissies, ieder op haar eigen wijze, een verrassend aandeel geleverd aan het middagprogramma. Dominee Kees en zijn vrouw Ingrid werden in een klassieke open auto door Dieren gereden langs zeven haltes, zoals het plein voor de Moskee, het Duijnhuis en de Synagoge. Voor onderweg hadden ze een goed gevulde knapzak mee gekregen.

Aan het eind van de dag werd Dominee Kees uitgezwaaid op de parkeerplaats voor de Ontmoetingskerk, waar veel gemeenteleden bij aanwezig waren.

Foto: Gert Jan Bollen