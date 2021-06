Actie vakantietas

BRUMMEN – Voor een heel aantal kinderen is de vakantietijd geen leuke tijd. Veel klasgenootjes gaan met hun ouders op zomervakantie, maar deze kinderen gaan niet omdat hun ouders daar geen geld voor hebben.

Voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar uit gezinnen die het financieel niet zo breed hebben, willen de diaconieën van de Protestantse kerken in de gemeente Brummen een bijdrage leveren om toch in de zomervakantie iets leuks te kunnen gaan doen. De Protestantse kerken van Eerbeek, Hall en Brummen werken samen om aan deze kinderen een vakantietas te geven.

Deze vakantietas wordt onder andere gevuld met speelgoed, een toegangskaartje voor een speeltuin en/of zwembad, een tegoedbon voor een ijsje en nog andere kleurrijke tasjes. Om deze vakantietasjes financieel mogelijk te maken wordt er gecollecteerd in de drie kerken van Eerbeek, Hall en Brummen. Ook is het mogelijk om een vakantietas te sponsoren. Lokale ondernemers geven ook een bijdrage door tegoedbonnen te verstrekken of korting te geven op artikelen.

Meer informatie over de actie en aanmelding kan via diaconie@kruiskerkeerbeek.nl.