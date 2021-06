Aanrijding op Harderwijkerweg

DIEREN – Op de kruising Harderwijkerweg/Valeriuslaan in Dieren heeft maandagochtend 21 juni een aanrijding plaatsgevonden. Even voor 10.00 uur kwam de melding binnen dat er twee auto’s op elkaar waren geklapt op de kruising, waarna de politie en ambulance met spoed te plaatse kwamen. Op de kruising hebben de bestuursters elkaar vermoedelijk over het hoofd gezien waarna ze elkaar raakten. Een van de auto stond stil op de Harderwijkerweg, waardoor het overige verkeer er enige hinder van had. Een van de bestuursters is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink