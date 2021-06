Aad van den Bosch exposeert surrealisme in ’t Sprengenhus

LAAG-SOEREN – Beeldend kunstenaar Aad van den Bosch uit Ellecom exposeert in juni en juli zijn werk in ‘t Sprengenhus in Laag-Soeren. De expositie wordt geopend op zondag 6 juni om 15.30 uur, met muzikale omlijsting van Harry Völker.

Aad is een veelzijdig kunstenaar, die zijn opleiding genoot aan de Koninklijke Academie voor beeldende kunst in Den Haag. Hij verdiende zijn sporen als graficus bij de Staats Uitgeverij/drukkerij. Daarnaast kreeg hij bekendheid als schilder van landschappen en stadsgezichten, waarmee hij de Talentsprijs won en exposeerde, onder andere in het Louvre in Parijs.

Als fotograaf ontdekte hij door een kapot gevallen spiegel mogelijkheden om te spelen met glas. Composities worden gemaakt met glasscherven, die ook worden geïntegreerd in zijn landschapsfoto’s. Zo ontstond een unieke serie foto’s die Aad afdrukte op glas. In dit ‘surrealisme in glas art’ kan de toeschouwer in kleur en lijnenspel een eigen fantasiewereld scheppen en wordt men geprikkeld de grenzen van de eigen creativiteit op te zoeken.

De tentoonstelling is na 6 juni geopend op zondagen 13 juni en 4 en 11 juli van 14.00 en 16.30 uur. Daarnaast is de expositie te bezichtigen na afspraak via tel. 0313-844480 of 06-51529528.