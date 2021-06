’60 Km/uur is mooi begin voor veiliger weg langs kanaal’

Buurtbewoner blij met eerste stappen in verkeerssituatie

LIEREN – Laat het grote plan even los, maar pak kleine deeltjes tegelijk aan. Dat is de boodschap die Geurt Vink uit Lieren wil meegeven als het gaat om het veiliger maken van de weg lang het kanaal tussen Dieren en Apeldoorn. “Er is veel kritiek op het proces, maar ik ben blij dat er nu iets gebeurt. Het verlagen van de maximum snelheid is de eerste van de hopelijk meerdere stappen.”

Vink woont met zijn gezin een kleine 30 jaar aan het Kanaal-Zuid in Lieren en heeft dagelijks te maken met het verkeer op de weg langs het kanaal, een weg vol erf- en bedrijfsontslutingen, landbouwverkeer en forenzen. “Opvallend genoeg zijn dat in het Apeldoornse deel van de weg voornamelijk eenzijdige ongevallen. Ik vraag me af of de weg wel zo gevaarlijk is, volgens mij zijn het de gebruikers. Drukte is niet erg, als iedereen zich maar gedraagt”, meent Vink en daar schort het volgens hem nogal aan. “De politie zegt geen signalen te krijgen en herkent het probleem niet, maar iedereen weet dat er langs het kanaal veel te hard wordt gereden. En bij de inhaalmanoeuvres die ik soms zie vraag ik me steeds vaker af hoe het nog goed kan gaan.”

Wat ook lang niet iedereen zich realiseert, is dat ook fietsers gebruik maken van de weg. Aanwonenden hebben op sommige stukken geen andere keuze dan zich tussen de snelle auto’s te begeven. “Het is eigenlijk te gevaarlijk om er te fietsen. Vanwege de snelheid van de auto’s, maar ook de rare acties die bestuurders uithalen als zij ineens tot hun schrik een fietser op de weg zien.”

De beste oplossing voor nu is volgens Vink het verlagen van de snelheid naar een maximum van 60 kilometer per uur, een inhaalverbod en permanente snelheidscontrole. “Dat is het snelst, makkelijkst en goedkoopst. Bovendien heeft het nauwelijks gevolgen voor de weggebruiker. Ik heb uitgerekend dat het verschil tussen 60 of 80 kilometer per uur nog geen 4 minuten is over het hele traject tussen Apeldoorn en Dieren.” Vink denkt dat het voor de gemiddelde vrachtwagenchauffeur weinig uitmaakt hoe snel hij rijdt, als hij maar kan doorrijden. Hij gelooft dan ook niet dat er meer vrachtverkeer door de dorpen zal gaan rijden.

Een goede volgende stap zou volgens Vink uniformiteit zijn in de maatregelen die bij de kruisingen en uitvalswegen zijn genomen. “Het lijkt volledig willekeurig. Bij de ene kruising staan stoplichten, bij een ander ligt een plateau en vervolgens zijn er zijwegen waar helemaal geen voorzieningen zijn getroffen. Net als de afwisseling tussen maximum snelheid van 80 en 60 kilometer per uur.”

Aan die afwisseling komt in Apeldoorn in ieder geval voorlopig een eind nu, op initiatief van de gemeenteraad, de snelheid inderdaad naar 60 kilometer per uur wordt aangepast. In eerste instantie tot december, bij wijze van pilot. Een goede zaak, meent Vink. “Het is een mooie eerste stap. Er wordt een groot probleem geschetst, maar er is geen geld om dat op te lossen. Maar we kunnen wel met kleine dingen beginnen. Dat maakt het probleem ook overzichtelijk en zo boek je tussendoor ook eens een succes.”

Volgens Vink is het nu zaak om vinger aan de pols te houden. “We moeten er aandacht voor blijven houden. En dan bedoel ik niet alleen mezelf, maar alle aanwonenden, dorpsraden en betrokkenen. Het is mooi dat er nu eindelijk iets gebeurt en dat moeten we doorzetten.”

Vink, die in dit artikel spreekt op persoonlijke titel, is bestuurslid van de Dorpsraad Beekbergen en is van plan de kwestie daar zeker in beeld te houden. “We worden als Dorpsraad door de gemeente gelukkig goed gehoord, dus we moeten in contact blijven. Ook als er volgend jaar verkiezingen zijn geweest en er misschien weer heel andere mensen in het college en de raad zitten.”