55Plus Soos moet nog even wachten

LOENEN – Bij het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen is met ingang van 7 juni al veel van start gegaan, maar helaas moeten de leden van de 55PlusSoos nog even geduld hebben. Na overleg met de overheid bleek dat bijeenkomsten waar alleen koffie gedronken wordt wel mogen, maar dat gezamenlijk kaarten en rummikuppen niet mag zolang er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. De deskundigen verwachten dat per 1 september dit weer mogelijk is. Helaas kan daarom de soos nog niet herstarten. De leden krijgen weer tijdig bericht van het bestuur wanneer weer wordt begonnen.