Zonnedak Thomassen scoort prima

LOENEN – Het zonnedak op de hallen van Thomassen in Loenen is ruim een half jaar in productie en volgens de Energie Cooperatie Loenen verloopt tot nu toe volgens plan. In totaal is sinds de start 400.000 kWh geleverd, die 44.000 euro heeft opgebracht en 200 ton CO2-uitstoot bespaard. De eerste terugbetaling met 4 procent rendement aan de deelnemers aan het dak heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor wie ook in zonnedaken wil investeren: De Energie Coöperatie Loenen is nu bezig met nog drie zonnedaken, die samen net zoveel energie gaan opleveren als het Zonnedak Thomassen en zal te zijner tijd Loenenaren in de gelegenheid stellen om weer mee te investeren. ECL verzorgt op 19 mei ‘s avonds haar ALV voor leden, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

www.loenenenergie.nl