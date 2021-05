Zomerlidmaatschap RTC de Laak

RHEDEN – RTC de Laak Rheden biedt deze zomer weer tennis voor sporters die een zomerstop hebben van hun eigen sport, zoals voetballers en hockeyspelers. Ook sporters die veel binnen sporten en in de zomer naar buiten willen, kunnen meedoen aan de Zomer Challenge. Dit is een compact lidmaatschap in de maanden juni, juli en augustus, waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt. In deze maanden kunnen zij meedoen aan tennisactiviteiten, het Strijlands’ Open toernooi en de clubkampioenschappen. Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten. De kosten bedragen 60 euro.

www.rtcdelaakrheden/zomerchallenge