Zeventig jaar op hetzelfde adres

BRUMMEN – Woningcorporatie Veluwonen vierde onlangs een bijzonder jubileum met één van haar huurders. Mevrouw Visschers uit Brummen (80) woont al 70 jaar in hetzelfde huis. Reden voor Marco de Wilde, directeur van Veluwonen, om mevrouw Visschers met een bloemetje te verrassen.

Mevrouw Visschers kwam hier in 1951 als tienjarig meisje met haar familie wonen en is nooit meer vertrokken. “Mijn zussen en broer vlogen later uit, maar ik ben altijd op het nest gebleven. Ik ben nogal honkvast”, vertelt ze lachend, om er vervolgens aan toe te voegen: “En ik woon hier nog steeds fijn.”