Zaterdagvoetbal bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – Sportclub Brummen gaat vanaf het seizoen 2021-2022 het zaterdagvoetbal voor senioren weer aanbieden. Binnen de vereniging werd de roep naar de mogelijkheid om op zaterdag seniorenvoetbal te spelen steeds groter. Om in die groeiende behoefte te voorzien, keert na jaren van afwezigheid het zaterdagvoetbal terug bij de Brummense voetbalclub.

Nadat in oktober vorig jaar de eerste berichten over het zaterdagvoetbal werden onderzocht, bleef het eerst nog rustig. De club zat ook volop in de lockdown. Vanaf begin maart is het balletje gaan rollen. Bestuurslid PR- en Communicatie Linde Teunissen liet weten dat het Vrouwen 1-team vanaf komend seizoen op zaterdag gaat voetballen. Een deel van die groep bestaat uit reeds voetballende vrouwen, echter daarnaast zijn inmiddels tien vrouwen (opnieuw) lid geworden van Sportclub Brummen.

Na het vrouwenteam volgden snel twee andere elftallen. Twee zondagteams wagen ook de overstap naar het zaterdagvoetbal. Coördinator zaterdagvoetbal Edwin Kleverwal: “Een vierde team staat nog in de steigers, maar gaat er zeker komen. Deze groep zal voornamelijk bestaan uit spelers uit de huidige JO-19-1. Tevens zullen enkele jongens aansluiten die lid gaan worden van de vereniging. Van deze groep is op dit moment nog niet bekend op welk niveau men gaat spelen.”

Vanaf het volgend seizoen zal het dus zowel op zaterdag als zondag gezellig druk zijn op sportpark De Hazenberg. De club wil er samen een succes van maken. Ook zin om te voetballen bij Sportclub Brummen, neem dan even contact op met Edwin Kleverwal, tel. 06-38902987, of Leroy Wienholts, tel. 06-21391821.