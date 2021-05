Woningbouwplan Bloemershof in Dieren wordt uitgewerkt

DIEREN – De gemeente Rheden gaat de woningbouwplannen Bloemershof voor het braakliggende terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school in Dieren, verder uitwerken. Het is de bedoeling dat er 32 woningen en appartementen worden gebouwd op het hoekperceel aan de Burgemeester Bloemersstraat en de Oostlaan.

De plannen voor woningbouw op dit terrein bestaan al langer, maar door de marktontwikkelingen destijds, is verdere planvorming en realisatie tot nu toe uitgebleven. In 2007 is er een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende ontwerp van destijds, in de vorm van twee blokken(ook wel ‘benen’ genoemd), vormt ook nu weer het uitgangspunt voor het bouwplan. Tussen de woonblokken wordt het landschap van de Veluwe doorgetrokken. De reeds gerealiseerde school, gymzaal en brandweerkazerne moeten een eenheid gaan vormen met de toekomstige woningen.

Reinbouw uit Dieren is de beoogd ontwikkelaar en bouwer van de toekomstige 32 woningen. Het bouwbedrijf heeft in het verleden ook de brandweergarage, gymzaal en school gebouwd. Architectenbureau Palazzo heeft een ‘massastudie’ (globale plannen) gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de stedenbouwkundige principes van het oorspronkelijke wedstrijdontwerp. Ook de stedenbouwkundige samenhang met de bestaande brandweerkazerne, gymzaal en school wordt hiermee gerealiseerd. Deze massastudie laat zien waar de woningen komen en geeft een beeld van het groen en het parkeren.

De massastudie is te bekijken op www.rheden.nl/bloemershof of tijdens kantooruren op het gemeentehuis in De Steeg. Reageren op de plannen kan via een reactieformulier. De reacties worden afgewogen en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp dat als basis wordt gebruikt voor het te maken bestemmingsplan.