Woningbouw Imboslaan Dieren stap dichterbij

DIEREN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden gaat de gemeenteraad groen licht vragen voor bouwen van 35 woningen in het bosgebied aan de Imboslaan in Dieren. De reacties vanuit de buurt geven het college van burgemeester en wethouders van Rheden voldoende beeld van het draagvlak voor de plannen.

Om de bewoners tegemoet te komen, stelt het college aangescherpte voorwaarden voor waaraan het bouwplan moet voldoen, onder andere dat de natuurwaarden beter worden beschermd. In totaal werkten 40 omwonenden mee aan het door wijkplatform DiNO uitgebrachte buurtadvies.

Woningbouw in het bos aan de Imboslaan in Dieren lijkt mogelijk nu de inspraakreacties over de bouwplannen zijn verwerkt. Bewoners hebben grote zorgen over de natuurwaarden in het gebied en een fietspad door het gebied, maar staan positief tegenover de komst van nieuwe woningen. Ze zijn bereid mee te denken over een goede invulling van het bouwplan. “Er is enorm veel tijd en energie gestoken in het buurtadvies. Dat waardeer ik enorm en toont de enorme betrokkenheid van de bewoners bij de omgeving waarin zij wonen”, aldus wethouder Ronald Haverkamp. “Naast de zorgen over het stadsbosje zien de bewoners ook de noodzaak om woningen te bouwen. Ik ben blij dat we kunnen bouwen voor jongeren én senioren. Het uitgangspunt om op deze locatie 35 woningen te bouwen, waarvan 10 sociale huurwoningen, blijft overeind staan”, aldus de wethouder.

Gemeenteraad

Als de gemeenteraad op 29 juni instemt met deze voorwaarden, kan vervolgens aan Klaassen/BPD gevraagd worden om een schetsplan op te stellen. Doel is om dat plan in het najaar van 2021 te presenteren. Belangstellenden krijgen dan de mogelijkheid daarop te reageren. Daarna kan het schetsplan opgesteld worden dat de basis zal zijn voor het op te stellen bestemmingsplan. De procedure daarvoor zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 starten.

Woningtekort

In de gemeente Rheden is een grote behoefte aan woningen. De Imboslaan is één van de weinige plekken in de gemeente Rheden waar het nog mogelijk is om woningen te bouwen. Het is voor de gemeente dan ook belangrijk om dit soort mogelijkheden te benutten. Uit het buurtadvies bleek dat bewoners ook deze noodzaak zien en willen dat hun kinderen en de jongeren uit de gemeente Rheden een woonplek kunnen krijgen, nu en in de toekomst.

Wel adviseren de omwonenden uitdrukkelijk om aandacht te besteden aan de natuurwaarden van het bosgebied. De gemeente Rheden is er van overtuigd dat het mogelijk is om binnen de wettelijke kaders woningen op deze locatie te bouwen. Door het advies van de buurt is de gemeente zich wel nog meer bewust van de waarden van dit gebied en staat een zorgvuldige inpassing van de woningbouw hoog op de agenda.