Wim Ritsema klaar voor het WK marathon hardlopen

DIEREN – “Nee, ik heb er geen zin in… “, zei Wim Ritsema uit Dieren met een vette knipoog bij de start van zijn marathon. “Toen ik dat bij mijn vorige wedstrijd zei, liep ik ook een pr!”, zei hij grijnzend.

Wim Ritsema liep zondag een marathon in 2:57:47. Dat is zelfs 13 seconden sneller dan hij had gehoopt. Met deze marathon heeft Wim zich gekwalificeerd voor de WK marathon hardlopen van 2022. De route bestond uit vier ronden van 10,5 kilometer door de landerijen tussen Spankeren, Leuvenheim en Brummen. Het parcours had lange stukken met flinke tegenwind en deze tijd neerzetten is dan ook een ongelofelijke knappe prestatie.

De uitnodiging voor het WK marathon 2021 heeft Wim al binnen; zondag 3 oktober reist hij af naar Londen om voor het eerst deel te nemen aan de marathon wereldkampioenschappen in de categorie heren 55-59 jaar. Met zijn 56 jaar is hij in topvorm. Ritsema is gestart met hardlopen op zijn 43e en vanaf zijn 50e steeds intensiever gaan trainen. Inmiddels staat hij in de Nederlandse top 3 marathon 55 + en in de top 10 van de wereldranglijst. Hardlopen is zijn grootste passie en het lijkt erop dat hij alleen maar sneller wordt. Als trainer bij AV Gelre in Dieren weet hij velen te enthousiasmeren. Met zijn liefde en passie voor het hardlopen, heeft hij al heel veel leden geïnspireerd. Zij zijn dan ook enorm trots op ‘hun’ kampioen.