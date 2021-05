Wim Geurink clubkampioen Eerbeekse Schaakclub

EERBEEK – Met nog een close finish sloot meervoudig clubkampioen Wim Geurink ook het huidige, grotendeels online afgewerkte, schaakseizoen 2020-2021 af aan kop van het klassement. Met 8 punten voorsprong op de nummer 2, Gerrit Nikkels, mag hij zich de nieuwe clubkampioen noemen.

Het seizoen werd vrijwel volledig online afgewerkt, maar ook online tekenden zich gaandeweg het seizoen globaal dezelfde krachtsverhoudingen af als normaliter het geval is. En ook online was er niettemin toch, net als in het echt, altijd ruimte voor een verrassing waarbij een speler met een wat lagere speelsterkte toch zijn clubgenoot weet te verrassen. Goed voor de laagvliegers, en voor het clubgevoel natuurlijk.

Het seizoen wordt, zoals gebruikelijk, afgesloten met een slotavond waarbij de clubkampioen simultaan geeft en tegelijkertijd speelt tegen de andere clubgenoten. Ook dit gaat online gebeuren op schaakplatform lichess.org. Daarna duikt de schaakclub vanaf eind mei tot begin september de zomerstop in wat clubactiviteiten betreft. De leden ontplooien dan nog wel individuele activiteiten. Net als iedereen hoopt de Eerbeekse Schaakclub bij haar 85-jarig bestaan in september natuurlijk weer fysiek achter de schaakborden ten strijde te kunnen trekken.

De eindstand van de online interne competitie 2020-2021:1. Wim Geurink 2. Gerrit Nikkel 3. Peter Bette 4. Paul van Berkum 5. Michiel Zandbelt 6. Roel Bette. De uitslagen en eindstand en alle andere informatie staan op www.eerbeekseschaakclub.nl.