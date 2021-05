Wim en Fietje Schijff in het diamant

LOENEN – Wim en Fietsje Schijff uit Loenen hebben een druk werkzaam leven achter de rug en genieten daarom volop van de mooie pensioenjaren. Hun plan was om met vier kinderen, zeven kleinkinderen en achterkleinkind uitgebreid hun diamanten huwelijksfeest op 9 mei te gaan vieren. Helaas kon dit door corona niet doorgaan, maar in kleine kring hebben ze deze mijlpaal toch wel even gevierd aan de Watermolen in Loenen.

Lange tijd, maar liefst 58 jaar, heeft het echtpaar aan de Koedijk in Loenen gewoond. Het was een vrijstaand huis met veel grond voor grote een sier- en moestuin en zelfs nog voor een paar schapen. Bij het ouder worden wilde het paar wat kleiner wonen en ze ruilden toen van huis met zoon en schoondochter Wilko en Frieda. Die hadden plannen om na een tijd in Cambodja bij het ouderlijk huis een honden- en kattenpension op te gaan zetten. De ruil is allemaal goed gelukt. Wim en Fietje hebben na een paar jaar helemaal hun draai gevonden aan de Watermolen en het dierenpension draait nu ook ‘als een tierelier’.

Wim Schijff (88 jaar) werd geboren aan de Horstweg. Na de ULO kon hij niet aan de slag komen, maar hij kreeg wel werk in het bos. Hij heeft een groot deel van zijn leven hier doorgebracht. Eerst als arbeider en later als chauffeur voor Van de Krol. Hij maakte erg lange dagen. Eerst verrichte hij zwaar handwerk, maar later ging het laden en lossen gemakkelijker. Voor verenigingen had hij geen tijd, maar Schijff ging er dubbel van genieten toen hij met 58 jaar al met pensioen kon gaan. Daar aan de Koedijk had hij mooi de ruimte voor zijn hobby in de sier- en moestuin. Nu bij het ouder worden zich wat ouderdomskwalen aandienen vindt hij het prettig niet zoveel werk meer te hebben en neemt hij de tijd om uitgebreid de krant te lezen en te puzzelen.

Zoals dat vroeger ging, moest Fietje Schijff-Sanders (82 jaar) al vroeg aan het werk. Eigenlijk stiekem, want ze was nog maar 13 jaar en je mocht pas met 14 jaar werken bij wasserij Tabor, waar ze aan de slag ging. Daarna kwam ze, via enkele andere baantjes, te werken bij kruidenier Koekkoek. Ze vond jammer dat ze na vijf jaar moest stoppen toen ze ging trouwen, maar vertelt: ”Dat hoorde toen zo. Nu werken de vrouwen allemaal gewoon door. Ik heb er vijf jaar met veel plezier gewerkt. Vooral het contact met mensen vond ik zo leuk.”

Ze kreeg verkering met Wim Schijff, maar zij konden het huis aan de Koedijk pas kopen nadat ze voor de wet waren getrouwd. In september werd het huwelijk pas in de kerk gesloten. “Dat was een fijne buurt”, zegt Fietje, “we hebben daar hele goede herinneringen aan.”

Zoon Wilko deed met Frieda vrijwilligerswerk voor de arme kinderen in Cambodja en daar wilde Fietje ook een bijdrage aan geven. Aan de weg kwam een kraampje met veel groente en allerlei spullen. Het bracht een leuke cent op. Wilko en Frieda hebben met het verdiende geld veel goeds kunnen doen voor de arme schoolkinderen.

Het diamantenpaar viert op 9 september het feit ze 65 jaar bij Johan Wissink (Bosoord) serieus verkering kregen. Het uitgesteld feest hopen zij dan alsnog uitgebreid te kunnen vieren.

Foto: Martien Kobussen