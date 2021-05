Wijkavond Beinum

DOESBURG – Wijkraad Beinum houdt woensdag 2 juni de jaarlijkse wijkavond. Dit keer online, zodat iedereen coronaproof kan deelnemen. Op de agenda staan het kennismaken met de nieuwe voorzitter, die tevens de avond zal leiden en een toelichting op het waterbeheer in de wijk. De avond start om 20.00 uur. Van 19.30 tot 20.00 uur is er ‘inloop’, zodat wie nog niet zo ervaren is met online bijeenkomsten nog vragen kan stellen en rustig de tijd heeft om er goed voor te gaan zitten. De link naar de bijeenkomst is te vinden op www.wijkraadbeinum.nl. Wie de link graag in zijn mailbox ontvangt, kan een bericht sturen naar info@wijkraadbeinum.nl.