Wethouder Gea Hofstede in de strijd tegen armoede: ‘Hulp vragen is écht geen schande’

GEM. RHEDEN – “Zit je in een financieel moeilijke situatie of heb je schulden, vraag hulp!” Dat is de boodschap van wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. Ze hoopt met haar oproep mensen te drempel over te kunnen helpen om hulp te zoeken als zij het overzicht over hun financiën even kwijt zijn.

“Als je er op tijd bij bent, zijn grotere problemen vaak te voorkomen. Maar mensen met financiële problemen melden zich niet. De schaamte is te groot en dat is het allergrootste probleem”, vertelt wethouder Gea Hofstede. Ze is wethouder in de gemeente Rheden en heeft onder andere armoede en schuldhulpverlening in haar portefeuille. Onderwerpen die haar na aan het hart liggen. “Ik werkte bij een bedrijf op de afdeling HR en kreeg te maken met medewerkers bij wie loonbeslag dreigde. Als ik met hen in gesprek ging, kwamen er vaak hele verhalen naar boven. Soms kleine problemen, soms grote. Soms kon ik deze mensen helpen. Door met een telefoontje een uitstel van betaling te regelen bijvoorbeeld.”

Zo merkte Hofstede dat soms een kleine actie een hoop verdere ellende kan voorkomen en dat het daarom belangrijk is er op tijd bij te zijn. “Liever 1000 euro schuld dan een veelvoud daarvan”, zegt ze. “Als je snel actie onderneemt, blijft de situatie te overzien. Laat het niet zover komen dat je de post niet meer open durft te maken.” Hofstede legt uit dat schulden veel grotere impact hebben dan alleen op de bankrekening: “Als je schulden hebt, wordt je hierdoor volledig in beslag genomen. Je hoofd is niet bij je werk, je gezin of je huishouden. Als je diep in de problemen zit, neemt dat alles in beslag.”

De gemeente Rheden probeert financiële problemen zo snel mogelijk op te sporen. “Maar dat is lastig, want wij weten niet wat iemand verdient”, legt Hofstede uit. “Mensen in de bijstand hebben we in beeld, maar de mensen met een baan en een klein inkomen, de zogenoemde werkende armen, niet. Zij blijven onder de radar en komen pas in beeld als er bijvoorbeeld betalingsachterstanden ontstaan bij de huur of zorgverzekering. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zélf aan de bel trekken als er problemen ontstaan vóór de situatie uit de hand loopt.”

Tegelijkertijd weet Hofstede hoe moeilijk dit is. “We zijn het in Nederland niet gewend om over geld te praten en hulp vragen doen we al helemaal niet. Maar wie zegt dat je alles maar zelf moet kunnen? Als jij niet goed bent in het bijhouden van je administratie, kun je daar prima hulp bij vragen van iemand die daar wél talent voor heeft. Dan kun jij je concentreren op wat je wél kan.”

Hulp is in de gemeente Rheden op veel manieren te krijgen, vertelt de wethouder. “Als je zelf niemand kent die je kan helpen, kun je bijvoorbeeld terecht bij FormulierenHulp. Daar helpen vrijwilligers je bij het lezen van moeilijke brieven of het aanvragen van toeslagen. Bij andere projecten van organisaties als SchuldHulpMaatje of Humanitas kun je hulp krijgen om je administratie op orde te krijgen. Soms is een klein duwtje in de rug al voldoende om iemand op weg te helpen. En als dat niet lukt, zijn er mensen die verder kunnen helpen. En zolang jij degene bent die hulpt vraagt, hou je zelf de regie.”

Hofstede moedigt mensen aan om hier vooral gebruik van te maken. “Bij deze organisaties werken vrijwilligers die er plezier in hebben om anderen te helpen en goed zijn in financiële en administratieve zaken. Ze kunnen helpen met hele praktische dingen. Bijvoorbeeld even kijken of mensen wel alle regelingen en toeslagen hebben aangevraagd waar ze recht op hebben. Er blijft zo ontzettend veel liggen, omdat mensen niet weten wat er allemaal beschikbaar is. Dat weet ik ook niet, het is zo complex. Het is echt geen schande daar hulp bij te vragen.”

En toch blijft de drempel hoog, merkt Hofstede. Zo hebben zich nauwelijks mensen gemeld voor de extra corona-steunmaatregelen of voor hulp na de toeslagenaffaire. “Slachtoffers van de Toeslagenaffaire hebben zich niet bij ons gemeld, maar toen de gemeente hen benaderde, was iedereen hier blij mee. Niet alleen omdat we kunnen helpen, maar ook omdat ze hun verhaal konden doen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: heb je problemen, meld je. Vraag hulp. Als je je financiën op orde hebt, geeft dat rust in je hoofd en dat gun ik echt iedereen. Rust om je bezig te houden met de dingen waar je goed in bent. En als dat betekent dat jij hulp nodig hebt bij je administratie, dan is dat maar zo. Laat je niet gijzelen door je schulden.”

Een aantal tips van wethouder Hofstede:

www.humanitas.nl – voor onder andere FormulierenHulp en hulp bij Thuisadministratie

www.schuldhulpmaatje.nl – hulp bij het op orde brengen van je financiën

www.berekenuwrecht.nl – kijk snel op welke tegemoetkomingen je recht hebt

www.rheden.nl – “Kom je er niet uit, dan kun je altijd terecht bij de gemeente.”