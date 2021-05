Werkgelegenheid in Rheden gestegen in 2020

RHEDEN – In 2020 is de werkgelegenheid binnen de gemeente Rheden gestegen. Volgens de provinciale werkgelegenheids-enquête (PWE) is de werkgelegenheid ten opzichte van 2019 gestegen met 1,3 procent.

In 2019 bedroeg het aantal banen 17.820. Eind 2020 bedroeg het aantal banen 18.050. De grootste stijging was terug te vinden in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening.

Het aantal bedrijven in de gemeente Rheden is in 2020 ook toegenomen. In 2019 telde de gemeente nog 3670 bedrijven. Eind 2020 is dat gestegen naar 3900 gevestigde bedrijven.Hierin groeide de zakelijke dienstverlening met ruim 26 procent het hardst. Al vanaf 2011 vertoont het beeld van het aantal bedrijven in de gemeente Rheden een stijgende lijn.

De provincie Gelderland houdt, in samenwerking met gemeenten, elk jaar een jaarlijkse enquête naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid. Met de werkgelegenheidsenquête wordt inzicht verkregen in de aard, locatie en ontwikkelingen van de Gelderse werkgelegenheid en bedrijvigheid. Deze informatie wordt verzameld via een jaarlijks onderzoek onder bedrijven en instellingen in Gelderland. Ieder bedrijf met 5 of meer werkzame personen wordt hiervoor benaderd, de kleinere bedrijven worden steekproefsgewijs bevraagd.

Wethouder Ronald Haverkamp is blij met de ontwikkelingen. “Het is fijn om te zien dat de werkgelegenheid en het aantal bedrijven zijn gegroeid, ondanks Covid19. Ik zie ook dat het corona-maatregelenpakket van het Rijk heeft bijgedragen aan het behoud van banen en het verder stimuleren van ondernemerschap. Maar ik besef ook dat er ook verborgen leed is. Ik blijf mij daarom keihard inzetten om, binnen mijn mogelijkheden, ondernemers te helpen. Het economisch klimaat staat hoog op de agenda bij de gemeente Rheden. Dat betekent dat we blijvend inzetten op het behoud van werkgelegenheid en ondernemerschap in de gemeente Rheden.”