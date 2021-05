Werk aan de winkel opent cadeauwinkel in Rheden

RHEDEN – Werk aan de Winkel aan de Oranjeweg 11 in Rheden heeft onlangs een cadeauwinkel geopend. In de winkel werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die ondersteuning krijgen van Woonzorgnet of deelnemen aan dagactiviteiten van Werk aan de Winkel. Ook maken zij een deel van het assortiment.

Thijs Borggeve (12) uit Rheden is de eerste officiële klant in de nieuwe cadeauwinkel. Hij kwam een Moederdag-cadeau uitzoeken en had geen enkele moeite met kiezen. Zijn cadeaus werden door Rianne, bewoners van Woonzorgnet, zorgvuldig voorzien van feestelijk inpakpapier, strikken én -op speciaal verzoek- een rood hartje voor zijn moeder.

Werk aan de Winkel heeft een assortiment aan leuke cadeaus, maar er is ook expositieruimte voor drie plaatselijke kunstenaars.

Werk aan de Winkel is een locatie voor en door (kwetsbare) inwoners van Rheden, een ontmoetingsplek voor participatie en herstel, vanaf nu dus inclusief cadeauwinkel. Werk aan de Winkel is een initiatief van Woonzorgnet, een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Nelleke Vos is Teamleider bij Woonzorgnet en vertelt enthousiast: “Met de toevoeging van de cadeauwinkel willen we de drempel verder verlagen voor buurtbewoners en mensen die op zoek zijn naar informatie op het gebied van participatie en herstel. Iedereen is welkom, de deur staat open voor een praatje.”