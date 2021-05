Wereldwinkel Eerbeek zoekt vrijwilligers

EERBEEK – Coördinator Alie Roos zet de deur van de Wereldwinkel in Eerbeek wijd open. Voor bezoekers, maar ook voor nieuwe vrijwilligers. Als er zich nieuwe medewerkers melden, kan de Wereldwinkel per 8 juni de openingstijden weer iets uitbreiden van 10.00 tot 16.00 uur. Graag zouden de medewerkers de winkel ‘s ochtends eerder openen en in de middag later sluiten, maar dat is met de huidige vrijwilligersgroep niet mogelijk. Er zouden dan drie diensten per dag gedraaid moeten worden en dat gaat op dit moment niet lukken.

De Wereldwinkel is daarom op zoek naar vijf of zes nieuwe vrijwilligers om het gezellige team te versterken. Het gaat om een winkeldienst van 3 uur, eens in de 14 dagen of wekelijks. Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen met winkelcoördinator Alie Roos, tel. 06- 22558547. De Wereldwinkel is gevestigd aan Stuijvenburchstraat 99.