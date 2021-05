VELP – Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 mei wordt – na een jaar afwezigheid – weer het Weekend van de Begraafplaats gehouden. Tijdens het Weekend vinden er op begraafplaatsen in heel Nederland diverse activiteiten plaats. Begraafplaatsbeheerders en vrijwilligers staan klaar om bezoekers gastvrij te ontvangen. Ook de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp doet weer mee en haakt in op het thema van dit weekend: ‘Begraafplaatsen: vol liefde’.

De begraafplaats heeft daarvoor een ontdekkingstocht in de vorm van een klein boekje samengesteld. Die ontdekkingstocht voert de bezoekers langs prominente graven en bezienswaardigheden van de begraafplaats. De tocht begint met een stukje historie van deze historische begraafplaats waar al sinds 1874 mensen worden begraven. De rode draad van de ontdekkingstocht vormen de verhalen die beschreven staan in het boek ‘Tot het einde der tijden’ dat in 2018 werd uitgegeven. Veel aspecten komen aan de orde: het imposante graf van pastoor Koene, de stichter van de begraafplaats, de eenvoudige algemene graven en de dure grafkelders, maar ook de kindergraven en de kinderen die ‘onder de heg’ in ongewijde grond begraven werden. En natuurlijk de laatste aanwinsten: ‘De Bergplaats’ en de nieuwe Gedenkboom.

Behalve deelnemen aan de ontdekkingstocht valt er ook nog iets te winnen. In het boekje zit een inlegvel met drie vragen. De antwoorden kunnen bezoekers na de ontdekkingstocht in het daarvoor bestemde offerblok stoppen. Onder de goede inzendingen wordt een exemplaar van het genoemde boek verloot. De boekjes van de tocht liggen drie dagen op bezoekers te wachten bij de informatiezuil van de begraafplaats. En natuurlijk zijn er ook regelmatig bestuursleden en/of vrijwilligers aanwezig om gasten te verwelkomen. Na het Weekend is de ontdekkingstocht ook te downloaden via de website van de begraafplaats www.rkbegraafplaatsvelp.nl.