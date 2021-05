Walk en Talk online

REGIO – Omdat de Walk en Talk van Bibliotheek West-Achterhoek nog steeds niet fysiek kan doorgaan, wordt er donderdag 27 mei tussen 10.00 en 11.00 uur weer een online bijeenkomst gehouden. Deze is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan. Het thema van deze bijeenkomst is ‘de tip van de deelnemer’ en dat betekent dat iedereeen tips of ervaringen met de anderen kan delen. Deelname aan deze digitale koffiepauze is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan door een mail te sturen aan m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice 0314-333445. Deelnemers krijgen een uitnodiging via e-mail om deel te nemen via Teams.