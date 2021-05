Vriendinnenavond Sportclub Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 5 juni van 16.30 tot 22.00 uur houdt de activiteitencommissie van Sportclub Brummen een gezellige meidenavond op sportcomplex De Hazenberg. Dames- en meidenleden van de voetbalclub mogen vriendinnen meenemen. Er wordt begonnen met een toernooitje, waarna er gezellig samen wat wordt gegeten en gedronken. De meeting wordt afgesloten met een film en cocktails. Het thema is ‘neon & glitter’, dus de organisatie hoopt dat de meiden (samen met vriendinnen) een spectaculaire voetbaloutfit aantrekken, alles onder het motto ‘yellow/blue good for you’. Aanmelden kan via 06-53403316.