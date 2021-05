Vrachtwagenbrand in Angerlo

ANGERLO – In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 mei werd de brandweer van Doesburg om 00.03 uur opgeroepen voor een vrachtwagenbrand in de Dorpsstraat in Angerlo. Ter plaatse bleek bij een boerderij een vrachtwagen aan de voorkant in brand te staan. Op de trailer stond ook nog een tractor. De brandweer heeft de vrachtwagen geblust en zoveel mogelijk verdere schade voorkomen. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet bekend, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De eigenaren zijn hevig geschrokken, want ongeveer 6 jaar geleden is hun huis ook afgebrand en dan is een nieuwe brand wel heel erg emotioneel.

Foto: Hanny ten Dolle